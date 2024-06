Zranil Cruyffa, strelou zdemoloval bránu. Zomrela legenda Spartaka Trnava

„Rýchly, silný na lopte a výborne technicky pripravený. Ak by vnikol do šestnástky, bolo by zle. Musel som ho preto zastaviť,“ pred vyše dvomi rokmi spomínal v rozhovore pre Sportnet na odvetu z roku 1969, ktorú Spartak Trnava vyhral 2:0.

V Trnave hral za najslávnejšej éry, počas ktorej s červeno-čiernymi získal štyri majstrovské tituly. Rodákovi z Dolnej Stredy chýbal len prvý, ktorý Trnava získala v sezóne 1967/68.

„Prepásol som ho tvrdohlavosťou. Za sebou som mal vysokú školu a potreboval som ísť na vojnu. Oslovil ma tréner Bohumil Musil, ktorý viedol Duklu Praha. Vraj končí Jiří Čadek a ja ho mám nahradiť.

Bol som členom reprezentácie Československa, preto som si veril. Vravel som si, že budem hrávať v slávnej Dukle. Opak bol však pravdou. Čadek neodišiel a ja som bol prevažne na lavičke.

Dnes viem, že to bolo nerozvážne rozhodnutie. V Prahe som sa tešil, kedy sa vrátim do Spartaka. Tušil som, že Trnava bude majstrom. No nepovedal by som, že tak skoro,“ dodal.