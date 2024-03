Zaviedla hranicu 23 hráčov. Po kritike si chce UEFA vypočuť názory trénerov

Únia pre tento turnaj určila, že jednotlivé výbery môžu na ME nominovať iba 23 hráčov, čo sa stretlo s kritikou z viacerých strán.

Najhlasnejšie sa voči zoštíhleniu kádrov účastníkov ME vyjadril nedávno holandský kouč Ronald Koeman po prehre jeho zverencov na pôde Nemecka 1:2.

"Je to enormná záťaž na hráčov," uviedol Koeman. A s jeho kritikou súhlasil aj nemecký kormidelník Julian Nagelsmann. Podobný pohľad na vec má aj kouč anglickej reprezentácie Gareth Southgate.

Futbalové ME sa v Nemecku uskutočnia do 14. júna do 14. júla a ich súčasťou budú aj slovenskí reprezentanti. Predstavia sa v základnej E-skupine a ich súpermi budú Belgičania, Ukrajinci a Rumuni.