Na šlágri o titul polovičného majstra aj security služba

No a najlepšia dvojica sa stretla v poslednom kole jesennej časti v priamom súboji o titul polovičného majstra piatej ligy Juhovýchod HUMMEL.

Vlaňajší vicemajster piatej ligy Stred OFK Branč nastupoval proti FC Trstice ako nezdolaný tím, s čím sa nemohli pochváliť ani domáci býci, ktorí mali v pozícii lídra jednobodový náskok a v tabuľke pravdy až 19 plusových bodov. Domácim by stačila v rozhodujúcej bitke o post polovičného majstra aj remíza, kým žlto-zelení potrebovali tri body.

Ak by som mal vyzdvihnúť dva naše najlepšie zápasy, tak spomeniem ten v Pozbe, kde sme zvíťazili 3:0 a ten doma proti Štúrovu, ktorý sme otočili z 0:2 na 3:2.“

„My sme si pred sezónou herne verili, no že budeme hrať o prvé miesto, som ja osobne nepredpokladal.

Pri Malom Dunaji si futbal užívajú, Trstice majú najlepší útok i 16-gólového top kanoniera. Domáci nezabudnú pripomenúť, že Nikolas Juhos, ktorý vyhral súťaž strelcov so 6-gólovým náskokom pred Martinom Janúrikom z Pozby a 7-gólovým pred spoluhráčom Gabrielom Csikmákom, je rodákom z ich dediny.

O šlágri jesene Trstice – Branč sa hovorilo už v týždni, no mená rozhodcov boli v digitálnom zápise zverejnené až niekoľko hodín pred výkopom.

Býci museli skloniť hlavy iba jeden raz. „V Nedede sme prehrali 3:2, no herne sme nesklamali ani tam. Domáci mali nielen povestné hody, ale pred osemstopäťdesiat divákmi v rozhodujúcich momentoch aj viac šťastia.

Tie v Trsticiach naozaj máme, vrátane osvetlenej hlavnej hracej plochy a aj tréningového ihriska. Na tri tréningy v týždni má mužstvo všetko pripravené a hráči sa nemusia o nič starať. Stačí prísť a na sto percent odpracovať tréning. To je základný predpoklad, aby bolo mužstvo úspešné.

„Nemáme napríklad zbytočne široký káder, na futbal potrebujeme trinásť dobre trénovaných a správne naladených hráčov do poľa, ktorí sú ochotní na ihrisku niečo odovzdať. V krajskej súťaži nepotrebujeme mať napríklad zdvojený každý jeden post. Čo však potrebujeme, sú dobré tréningové podmienky.

„Pri mužstve som štyri roky, no v Šoporni sme do tejto jesene ešte nezvíťazili. Podarilo sa nám to až teraz, pričom sme udržali najtesnejší náskok 1:0 od 27. minúty,“ voľká si 44-ročný tréner.

Arbitri pískajú lepšie

„Nedá mi nespomenúť, že v tejto súťaži je vedenie zápasov zo strany rozhodcov lepšie, ako tomu bolo napríklad vlani v nižšej lige, ktorú sme vyhrali,“ obzrel sa dozadu tréner Trstíc.

„Ak by sme však vlani skončili povedzme druhí a prišla by ponuka ísť o súťaž vyššie, nevyužili by sme ju.

Rovnako to plánujeme aj v tejto sezóne, o postupe by sme uvažovali iba v tom prípade, ak by sme skončili opäť na prvom mieste. Inak určite nie.“