Trnava chce pritiahnuť nových hráčov. Nie je to ľahké, nemôže to byť hŕ, povedal tréner

Musíme byť rozumní, máme ešte pondelok, kedy chceme pripísať na súpisku hráčov. Keď chcete dotiahnuť hráčov, lákadlom je samozrejme Európa. Potrebujeme to teda stihnúť. Nie je to však ľahká situácia nájsť narýchlo hráčov," uviedol tréner Spartaka Michal Gašparík.

"Najväčšia priorita je možno práve to, čo ani nakoniec možno nedonesieme - útočník, keďže takého hráča je najťažšie zohnať. Nebolo to ani v pláne, pretože sme mali Djuričina.

Verím, že prinesieme kreatívneho podhrotového hráča, možno aj do defenzívy jedného futbalistu, ale v útoku nám bude hráč chýbať," pokračoval trnavský kouč.

Spartak chcel Saba

Spartak mal záujem aj o návrat Erika Saba. Aktuálne to však nie je. "Volal som s Erikom, bavili sme sa spolu, chce ešte zostať v zahraničí. Má tam oveľa väčšie peniaze, aké mu môžeme ponúknuť v Trnave.

To nie je tak, že sme teraz postúpili do skupiny, máme nastavenú latku a klub si zrazu dovolí míňať. Takto to nie je a nebude, ani si nemyslím, že by to bolo správne.

Pokiaľ má výrazne lepšie podmienky a oplatí sa mu byť ešte v zahraničí, tak tam zostane, aj keď si všetci želáme, aby sa náš odchovanec vrátil," dodal Gašparík.

Tréner Žiliny Jaroslav Hynek potvrdil záujem o dvoch futbalistov MŠK. "Pri niektorých hráčoch sa hovorilo o odchode do väčších líg, kde sa však už transferové okno zavrelo. Ešte stále je však priestor na prestupy, takže ešte čakáme.

S hráčmi rokujeme o predĺžení zmlúv, oni by ich chceli predĺžiť až po skončení prestupového obdobia. Je teda možné, že ešte k niečomu príde. Sú tam dve mená v nejakom hľadáčiku.

Nejakú šancu tomu dávam, vždy sa môže niečo stať, keď ešte zostáva jeden deň na pripísanie hráčov na pohárové súpisky," vyjadril sa Hynek.

Žilina rieši aj príchod do kádra. "Ide o obrancu," dodal kouč aktuálneho lídra súťaže.