Príjemný dobrý deň z Trnavy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti FC Spartak Trnava privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Trnave patrí v aktuálnej ligovej tabuľke deviate miesto so ziskom 2 bodov, zverenci trénera Michala Gašparíka však majú odložený jeden ligový zápas kvôli európskym pohárovým povinnostiam. V poslednom doterajšom ligovom zápase Trnavčania remizovali v Michalovciach 0:0. V týždni Spartak vypadol z Európskej konferenčnej ligy, keď v penaltovej dráme podľahol poľskému druholigovému tímu Wisla Krakow.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke Niké ligy priebežné tretie miesto so ziskom 4 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného zvíťazili na domácom trávniku nad Michalovcami 3:1 (góly MŠK 2x Bile, Sauer).



Zápas sa začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať našej spoločnosti.