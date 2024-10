Derby v Trnave ovládali emócie. O výhre majstra rozhodol najlepší strelec

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Derby sa začalo bojovne, vznikali situácie pred oboma bránkami, Ofori zluftoval čistú šancu na jedenástke. To sa ukázalo ako kľúčové, v takomto súboji potrebujete dať Slovanu prvý gól. V prvom polčase sme boli aktívni, dobre sme napádali, mali sme dobrý repressing. Darilo sa nám ich zatlačiť, mali sme aj dosť dobrých centrov. Po zmene strán sme na to nenadviazali, vypadli sme zo zápasu na 15 minút. Slovan získal držanie lopty. Keď hráme na riziko vo vysokom pressingu, nemalo by sa stať, že zo stojatej lopty nepokryjeme dostatočne Strelca pri prvej nakopnutej lopte. Kvalita hráčov Slovana, ako to previedli potom, rozhodla. Stačila im jedna – dve šance na gól, nás to potom vyviedlo z koľají, už sme neboli v takom rytme ako v prvom dejstve.“

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Podali sme obetavý a disciplinovaný výkon. Spartak mohol tiež skórovať, my sme dali gól a vyhrali sme v ťažkom zápase. Hralo sa vo výbornej atmosfére, ďakujem aj našim fanúšikom. Barseghjan má v stretnutiach minúty, kedy rozhoduje o bodoch, nebolo to prvýkrát. Bojovalo a drelo celé mužstvo, výborné výkony podali aj Savvidis a Takáč. Chcel chytať pod severnou tribúnou hneď prvý polčas, vravel, že tlak vydrží. Bol veľmi koncentrovaný, enormne rýchly a podržal nás. Musím pochváliť hráčov za výborný prístup, v Trnave je to najťažší zápas z pohľadu fyzičky, Spartak hrá náročný futbal, sme ale radi, že sme vyhrali.“