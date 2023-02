Trnava dostala lekciu z efektivity, Ružomberok sa priblížil k top šestke

/zdroj: TV Dajto/

Michal Gašparík ml., tréner Spartaka Trnava: „Nie je nám to súdené. Asi vo všetkých štatistikách sme boli lepší, vytvárali sme si šance, ale nedokázali sme to tam dotlačiť. Už v prvom polčase sme sme mali niekoľko situácií, ktoré sa mohli skončiť gólom, Ružomberok si nevedel ani prihrať. No nemôžete inkasovať z prvej strely na bránu, zaskočilo nás to. Snažili sme sa, ale tomu mladému chalanovi by sme nedali gól ani v dvoch zápasoch.“

Peter Struhár, tréner Ružomberka: „Sme veľmi radi, že sa potvrdili slová spred zápasu, že sme prišli vyhrať. Ale po prvom polčase by som vystriedal aj piatich hráčov, náš futbal nemal žiadnu kvalitu, chlapci sa na ihrisku skrývali. Napriek tomu sme napokon vyhrali 2:0. Slovanu fandím vždy, ak nehrá proti nám, takže budem mu zajtra držať palce.“

Tomáš Bobček, útočník Ružomberka: „Sme spokojní, vyhrali sme oba jarné zápasy a v oboch som skóroval, čo ma teší. Hlavné však je, že sme opäť ukázali kolektívny výkon, góly sú iba bonus.“