Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 21. kola Niké ligy medzi Trnavou a Banskou Bystricou.



FC Spartak Trnava



Spartak vstúpil zle do jarnej odvety. Z dvoch kôl si neodniesol žiadne body. Pomerne šokujúco zaváhal na pôde Ružomberka 0:1 a nepresvedčil ani v slovenskom Ríme proti Dunajskej Strede. DAC odskočil na dvojgólový rozdiel, ktorý sa podarilo skresať na jeden, no viac času pre Trnavu neostalo. Trnavčania by si mohli byť istí postupom do nadstavbovej skupiny o titul, ale podľa tabuľky to bude napínavé do posledného duelu. Čierno-červení majú 36 bodov, ale o tri menej má ich víkendový súper či šiesty Trenčín.



MFK Dukla Banská Bystrica



Víťazstvo a remíza. Banskobystrická Dukla potvrdila pozíciu favorita v prvom jarnom meraní síl. V Zlatých Moravciach vynulovala posledné mužstvo súťaže. Udreli ofenzívni lídri a zrodil sa triumf 2:0. Bystrica sa následne presunula na svoj trávnik, na ktorom privítala Trenčanov. S hráčmi AS sa rozišla zmierlivo 1:1. Vojaci pokračujú v boji o šestku, keďže momentálne sú na jej hrane.