Tarkovičovi ostáva 22 dní. Čo povedal na možný koniec pri reprezentácii?

BRATISLAVA. Štefan Tarkovič má kontrakt do konca roka a minimálne do 7. decembra 2021 zostane trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. V ten deň zasadne výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a zhodnotí Tarkovičovo pôsobenie pri najsledovanejšom tíme v kolektívnych športoch.

Ak by sa mali brať do úvahy výsledky reprezentačného tímu v roku 2021, Slováci pod jeho vedením neuspeli hneď na dvoch frontoch. Na majstrovstvách Európy nepostúpili zo základnej skupiny do vyraďovacej časti a neboli úspešní ani v kvalifikácii MS 2022.