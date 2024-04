Skupina o udržanie sa v slovenskej najvyššej futbalovej súťaži prináša duel medzi AS Trenčín a FC ViOn Zlaté Moravce.



Trenčania sú v tejto skupine za Banskou Bystricou, na ktorú strácajú osem bodov. Naposledy vyhrali vo februári, odvtedy striedajú remízy s prehrami. Posledný zápas s Michalovcami skončil bezgólovou remízou 0:0. Njegos Kupusović je so šiestimi presnými zásahmi najlepším strelcom AS.



Futbalisti Zlatých Moraviec sú v tabuľke beznádejne poslední. Majú len päť bodov a ich zostup do 2. ligy je veľmi blízko. Na predposledné Michalovce strácajú 13 bodov. V tejto sezóne ešte nevyhrali, naposledy podľahli Skalici 1:4. Karol Mondek si pripísal v doterajšom priebehu súťaže štyri góly.



Oba vzájomné zápasy vyhral Trenčín, na pôde Zlatých Moraviec 2:1 a následne doma 4:1.