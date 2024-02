Zobral to do rúk pán s bruškom, najväčšia hviezda. Nestíhal, skazil celý duel, tvrdí Kozák

„Zobral to do rúk jeden pán, ktorý je súčasťou hry, ale nemá byť najväčšia hviezda. Dnes najväčšia hviezda bol ten pán s bruškom. Nestíhal, bol neprofesionálny a pokazil celý zápas,” opisoval tréner Košíc Ján Kozák výkon rozhodcu Michala Smoláka.

„Boli sme výborne pripravení na dnešný zápas, ale po minúte sa to celé zrútilo,“ dodal na tlačovej konferencii Kozák a poškrabal sa po brade.

Zápas ovplyvnilo vylúčenie hosťujúceho Oleksandra Golikova už v 5. minúte a z následnej štandardnej situácie sa domáci dostali do vedenia. Trenčín tak mal výhodu presilovky takmer celý zápas.

Bolo to ovplyvnené

„Bolo to zložité a ovplyvnené. Samozrejme, že z môjho pohľadu. Lebo niektorí ľudia si to vždy vykrútia, aby im to vyhovovalo,“ povzdychol si Kozák.

Trenčania celkovo adresovali 30 striel, z toho 11 na bránu.

„Budem hľadať aj pozitíva. Chlapci proti silnému Trenčínu robili, čo mohli. Myslím, že ďalší zápas budeme fyzicky silnejší,“ verí Kozák junior.

