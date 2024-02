ONLINE: AS Trenčín - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

Pekný podvečer! Jarná časť Niké ligy odštartovala v piatok a pokračuje svojím 19. kolom. Posledný zápas, ktorý ostáva odohrať tento víkend je ten medzi AS Trenčín a FC Košice.



AS Trenčín Trenčania kotvili po jesennej časti na 6. mieste s 29 bodmi na konte. Rovnaký počet bodov mala aj Banská Bystrica, Dunajská Streda a Podbrezová. Forma domácich nie je až tak oslnivá z posledných piatich odohratých duelov. Pripísali si jednu výhru, dvakrát remizovali a dvakrát prehrali. Mužstvo spod hradu Matúša Čáka posilnilo, či už o srbského záložníka Djerleka alebo holandského stredopoliara Sallama. Doposiaľ je najlepším strelcom Trenčína Njegos Kupusović, ktorý sa presne trafil šesťkrát.



FC Košice: Košičania boli počas prestávky usalašení na 10. priečke, ktorá ich zaraďuje do skupiny o udržanie sa v najvyššej súťaži. Ako nováčik získali 12 bodov, pred Michalovcami majú náskok šesť bodov. Tím z východu taktiež zvíťazil len v jednom zápase, a to práve nad Michalovcami 2:1. Zvyšné dva remizovali a dva aj prehrali. Novými tvárami v Košiciach sú panamský obranca Davis, francúzsky stopér Innocenti alebo gabonský útočník Moussango. Päťgólovým košickým strelcom je Slovinec Zan Medved.



Vzájomný zápas v sezóne 2023/2024:



Košice 0:3 Trenčín