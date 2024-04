AS Trenčín bude hostiť FC Košice v rámci 6. kola Niké ligy v skupine o udržanie sa. Oba celky majú najvyššiu súťaž istú aj budúcu sezóne, rozhodlo o tom minulé kolo, v ktorom posledné Zlaté Moravce podľahli práve Trenčanom.



AS Trenčín: Domáci sú aktuálne na 8. mieste, ak chcú pomýšľať na boje v Európskej konferenčnej lige, tak musia zmazať päťbodové manko na siedmu Banskú Bystricu, pretože táto priečka je tá postupová. Najlepším strelcom Trenčína je Njegos Kupusović, ktorý má na konte sedem presných zásahov.



FC Košice: Hosťujúci celok je na predposlednej 11. priečke, desiate Michalovce majú rovnaký počet bodov, ale s lepším skóre. V minulom kole podľahli Košičania na vlastnom trávniku Skalici 1:2. S ôsmymi gólmi je streleckým lídrom Slovinec Zan Medved.



Z troch vzájomných zápasov sa dvakrát tešili z víťazstva futbalisti AS, jeden skončil bezgólovou remízou.