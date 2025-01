Po nástupe Slováka veľkoklub iba vyhráva. Podal inšpiratívny výkon, tvrdil expert

„V druhom polčase predviedol niekoľko kľúčových zákrokov a ustál koleno do tváre od Dominica Solankeho. Dobre sa vyrovnal s veľkým tlakom. Inšpiratívny výkon v druhom polčase,“ hodnotil Slováka po zápase na pôde Tottenhamu Lee Ryder.

Osud Dúbravku v Newcastle je však veľmi neistý, už v lete mu končí zmluva. „Zatiaľ nikto so mnou nerozprával o predĺžení zmluvy, takže cítim, že sa pomaly moja etapa končí," vravel Dúbravka koncom decembra v podcaste VAR - Káva s expertom.

Jeho meno niektoré médiá spájali so saudskoarabským Al-Shabab FC, čo však samotný Dúbravka v decembri považoval za predčasné.

„Situácia s Martinom je taká, že by sme nechceli, aby odišiel, ale samozrejme, musíte rešpektovať a chápať aj želania hráča. Nie je to také jednoznačné, ako by si všetci nutne mysleli," tvrdil v piatok tréner Newcastle Eddie Howe.

Dúbravka si verí, nechce robiť dvojku.

„Martinovi sa v lete tiež končí zmluva, takže to je iná dynamika, ktorú treba pridať do mixu. Všetko je to hypotetické," dodal Howe.

„Martin je a bol plne oddaný, myslím si, že je vynikajúci a skvelý profesionál, s ktorým sa dobre pracuje. Mám k nemu veľký rešpekt a myslím si, že si počínal naozaj dobre," dodal tréner.

Viac sa dozviete v nedávnom článku na tomto odkaze.