Mali na dosah Ligu majstrov, teraz hrajú druhú ligu. Súťaž je finančne náročnejšia, hovorí tréner

Na vrcholovej úrovni sa držal len 9 rokov, no za toto obdobie stihol postúpiť do najvyššej súťaže, získať titul Majsteriek SR a trikrát vyhrať Slovenský pohár.

O tom, ako to s bardejovským ženským futbalom vyzerá a aké sú plány do budúcnosti sme sa rozprávali s trénerom Tomášom Tejom . Ten ešte futbal aktívne hráva v šiestoligovom Kľušove.

Plánom v tejto sezóne bolo sa znova pobiť o popredné miesta v tabuľke. Postup je zatiaľ otázny, závisí to na mnohých ukazovateľoch. Postúpiť možno, no účinkovanie v najvyššej súťaži je potrebné dobre pripraviť a zabezpečiť. Či už finančne alebo personálne.

Ako hodnotíte úroveň druhej ligy žien?

Pre nás je teraz súťaž finančne náročnejšia. Tým, že niekoľko družstiev sa do nej neprihlásilo, či už sú to Košice alebo Poprad, tak sme zostali jediným tímom z východu Slovenska. To nám komplikuje cestovanie a to sa dotýka financií.

Snažíme sa to vykryť dotáciami od sponzorov ale aj zbierkou, ktorú sme mali na stránke Donio pred touto sezónou. Každé jedno euro si vážime, lebo tieto futbalistky si to určite zaslúžia. Robia dobre meno klubu a mestu Bardejov.

Úroveň ženského futbalu sa za posledné roky zvýšila. Ako som sledoval v lete odišlo niekoľko dievčat zo Slovenska do popredných tímov českej ligy, konečne aj naša brankárka Dupkalová. To svedčí o tom, že v kluboch sa dobre pracuje aj s dievčatami.

