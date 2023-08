Iní rivali sa skôr nenávidia. Čierny Balog je futbalový unikát

„Bol to výnimočný moment, na ktorý sa bude dlho spomínať,“ pre Sportnet povedal Miroslav Kliment, predseda šiestoligového klubu TJ Tatran Čierny Balog.

Vo svete sa rivali z jedného mesta (napr. Crvena Zvezda – Partizan, Slavia – Sparta alebo Celtic – Rangers) skôr nenávidia. V horehronskej obci je to úplne inak.

„Máme o 29 rokov viac ako ŠK Partizán. Na ihrisku sme rivali, no inak priatelia. Po zápase sme si spolu posedeli a zabavili sa. Kedysi sme mali aj spoločnú mládež,“ dodal šéf klubu TJ Tatran.

Tatran poslal do veľkého futbalu množstvo skvelých hráčov. Medzi nimi bývalého reprezentanta Slovenska a rekordéra najvyššej slovenskej súťaže – Viktora Pečovského.

O postupe nováčika šiestej ligy rozhodli pokutové kopy, na ktoré domáci vyhrali 5:4.

„Zápas mal výbornú úroveň, remíza bola zaslúžená. Hostia začali lepšie, no my sme potom dali do hry srdce.

Penalty, to už bola lotéria. Sme radi, že sa šťastie priklonilo na našu stranu,“ spokojne hodnotil Kliment.