Jambor premiérovo v nominácii dvadsaťjednotky. Kentoš povolal aj ďalšieho nováčika

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš nominoval na októbrový zraz 23 hráčov.

"Podarilo sa nám nabudovať základy nášho herného štýlu. V tejto fáze sa chceme posunúť v tomto procese ďalej, a preto sme v nominácii neurobili veľa zmien, tak ako to bolo v predošlých.

Keďže Dominik Hollý dostal nomináciu do A-tímu, rozhodli sme nominovať Mateja Rizniča, ktorý podáva stabilné výkony v Petržalke.

Timotej Jambor podával dobré výkony už v reprezentácii do 20 rokov, zranenie mu však vystavilo stopku na to, aby bol s nami už počas septembrového zrazu. Teraz je zdravý, postupne sa prebojováva do základnej zostavy Žiliny, preto je v našej nominácii," povedal pre futbalsfz.sk hlavný tréner.

Kentoš nemôže opäť rátať so stredopoliarom Martinom Šviderským, ktorý je dlhodobo zranený. Kemp si dvadsaťjednotka rozloží v Poprade a v prípravnom zápase proti Poľsku nastúpi premiérovo v Košickej futbalovej aréne.