Za úpadok Bayernu sa Tuchel necíti byť zodpovedný. Nie som jediný problém, hovorí

MNÍCHOV. Tréner Thomas Tuchel z nemeckého futbalového Bayernu Mníchov si nemyslí, že on je jediný problém bavorského veľkoklubu.

"Ako tréner mám teraz viac voľnosti pri rozhodovaní, môžem byť trochu bezohľadnejší," uviedol Tuchel a dal jasne najavo, že nie iba on je zodpovedný za úpadok Bayernu v ostatnom období.

Pred Tuchelom je už nanajvýš 18 duelov, to všetko len v prípade, ak zvládne odvetu proti Lazio a v LM dokráča až do finále.

"Nesiem svoju časť zodpovednosti, ale nemyslím si, že som jediný problém," pokračoval. Odmietol však do detailov rozobrať toto svoje vyjadrenie. "Ak by za všetko mohol iba tréner, tak by na mojom mieste už bol niekto iný," myslí si.

Tuchel chce do konca sezóny odovzdať pre Bayern maximum. "Milujem futbal, milujem svoju prácu. A budem do toho všetkého vkladať maximum energie rovnako ako doteraz," dodal.

