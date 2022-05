Gyömbérova Salernitana remizovala v Empoli a drží sa nad pásmom zostupu

Serie A - 37. kolo

RÍM. Futbalisti US Salernitana v zostave so slovenským obrancom Norbertom Gyömbérom remizovali v sobotnom dueli 37. kola Serie A na ihrisku Empoli 1:1 a definitívne tak poslali Benátky po roku späť do druhej najvyššej súťaže.

Salernitana je na 17. pozícii a Benátky na ňu z posledného miesta strácajú šesť bodov a majú horšiu vzájomnú bilanciu.

V boji o záchranu mohla Salernitana získať v Empoli cenné víťazstvo, no Diego Perotti v 84. minúte za stavu 1:1 nepremenil penaltu.

