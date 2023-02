Cremonese s prvou výhrou v sezóne, Mourinho dostal červenú kartu

Serie A - 24. kolo:

RÍM. Futbalisti US Cremonese prekvapujúco zvíťazili v utorňajšom zápase 24. kola Serie A nad piatym AS Rím 2:1 a odpútali sa z poslednej priečky tabuľky. Pre domácich to bolo vôbec prvé víťazstvo v sezóne.

Cremonese sa ujalo vedenia v 17. minúte, keď sa strelou z voleja presadil Franck Tsadjout. Minútu po zmene strán dostal červenú kartu tréner hostí Jose Mourinho, no jeho zverencom sa podarilo vyrovnať v 71. minúte zásluhou Leonarda Spinazzolu.