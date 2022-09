Výhru AC zariadil talent, úspech Neapolu zase hanblivý chlapec

"Vzhľadom na to, čo sme dnes dokázali vyprodukovať by sme si zaslúžili aspoň bod. Za stavu 1:1 sme však mali polhodinový výpadok. To sa nám v takom dôležitom stretnutí nemôže stať. Ako tréner nesiem za to zodpovednosť.

Po prestriedaní sme opäť hrali lepšie. Toto je rovnaké mužstvo, ktoré v minulej sezóne dokázalo neinkasovať osem duelov v sérii. Prehrať derby bolí. Vieme, že sme mali urobiť viac," sebakriticky priznal kouč Interu Simone Inzaghi.