Švédsky talent trucuje, nezdvíha telefón. Aj bez neho čaká Slovákov v Štokholme peklo

Pôjde o rozhodujúci duel. Kto zvíťazí, ovládne skupinu a postúpi priamo do B-divízie Ligy národov.

Pred mesiacom Slovensko v dôležitom zápase C-divízie Ligy národov remizovalo so Švédskom 2:2. Teraz ho čaká odveta na severskej pôde.

BRATISLAVA. Švédi boli aktívnejší, vypracovali si viac príležitostí, no po bode brali napokon obaja.

„Papierovo a podľa hodnoty kádra sú favoritom asi oni. My však máme takú kvalitu, aby sme to zvládli,” sršal optimizmom pred prvým duelom kapitán národného tímu Milan Škriniar.

Ako to vidí teraz? „Bude to zápas všetko alebo nič. Domáce stretnutie bolo ťažké, pretože Švédi tu išli naplno, vysoko napádali a na celom ihrisku hrali jeden na jedného. U nich to bude možno ešte ťažšie,” poznamenal.

V závere odpovede varoval pred jedným menom: „Vrátil sa im (Alexander) Isak.” Ten vynechal októbrový zápas so Slovenskom pre zlomený palec na nohe.