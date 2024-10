Natáčali si derby u suseda, o tesný náskok prišli po prísnom pokutovom kope

Po strastiplnom úvode sezóny prichádzali Šuranci síce až ako desiaty tím poradia, no v predchádzajúcich troch kolách získali šesť bodov pri skóre 9:4 a zdá sa, že z najhoršieho sú vonku.

ŠURANY, TVRDOŠOVCE. V dvanástom kole západniarskej piatej ligy Juhovýchod HUMMEL boli najväčšími víkendovými ťahákmi stretnutia Bešeňov (5.) – Kostolné Kračany (7.) a súboj exštvrtoligistov Kozárovce (1.) – Trstice (4.), no najviac zaplnené hľadisko sa čakalo v druhých Tvrdošovciach, ktoré hostili v pikantnom susedskom derby zápase oživené Šurany.

Zostávali dva pokusy

Tréner ŠK Šurany Miloš Fehervári stále nestratil nádej ani na predsezónnu métu v TOP šesť, no to by jeho mančaft musel začať voziť body aj z vonku - tak, ako v piatom kole z Dvorov nad Žitavou (0:1) - lenže, jesenné pokusy zostávali už iba dva.