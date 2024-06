Ôsmy deň EURO: Prvý tím je z hry von. Nemotorných Francúzov zachránil sporný moment

Na EURO 2024 sa v 21. zápase zrodila vôbec prvá bezgólová remíza, ktorá obe mužstvá priblížila k postupu do osemfinálovej časti turnaja. Celkovo sa na ME ukončila séria 50 zápasov s aspoň jedným gólom.

"Nemusím blafovať. Keby to bol rozhodujúci zápas, možno by som uvažoval inak. Po tom, čo sa stalo, bolo pre neho rozumnejšie zostať na lavičke."

Ten v zápase proti Rakúsku utrpel zlomeninu nosa a keby do zápasu proti Holanďanom zasiahol, musel by hrať s ochrannou maskou tváre.

V závere to nebol ani šach

O niečo kritickejšie zápas hodnotili média a experti. Denník L'Equipe označil francúzskych futbalistov za nemotorných a sklamanie neskrýval ani dlhoročný holandský reprezentant Rafael Van der Vaart.

"Začiatok bol pekný, ale ku koncu to nevyzeralo dobre. Nebol to ani šach, ale skôr to bolo o tom, že všetci sme spokojní a necháme to tak. Môže za to aj formát turnaja," povedal pre televíziu NOS.

V zápase sa odohral aj kontroverzný moment. Holanďania sa v 69. minúte tešili z gólu Xaviho Simonsa, ale ten napokon neplatil pre ofsajdové postavenie krajného obrancu Denzela Dumfriesa.