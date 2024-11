Stará Ľubovňa sa v poslednom období dostala do solídnej formy. Nachádza sa síce na predposlednom mieste tabuľky so ziskom 10 bodov, no zverenci skúseného trénera Jozefa Kostelníka získali v posledných dvoch dueloch 4 body – najprv doma zmazali manko proti Liptovskému Mikulášu z 0:2 na konečnú remízu 2:2, a potom pred týždňom uspeli vo Zvolene výsledkom 3:0. Tieto posledné dva výsledky dávajú Ľubovni nádej, že strelecké suchoty môžu byť na konci – v týchto 2 zápasoch dal totiž Redfox 5 gólov, čo je rovnaký počet ako predtým v 10 kolách. O vzostupe ľubovnianskej formy svedčí aj remízový rezultát z pohárového duelu v Zlatých Moravciach, kde "líšky" prehrali až na penalty. Najlepším strelcom ľubovianskeho tímu je 3-gólový útočník Plaskowski. Na zápasovej súpiske "líšok" sa už dlhšie neobjavil skúsený odchovanec Kamil Karaš, v kuloároch sa špekulovalo o jeho konci v klube, no tieto informácie oficiálne potvrdené neboli.



Rezervnému tímu Žiliny aktuálne patrí 9. miesto tabuľky so ziskom 14 bodov, dá sa teda konštatovať, že oba celky priveľmi vzdialené bodovo nie sú. Mladí "šošoni" by sa radi dostali na víťaznú vlnu, keďže z posledných piatich zápasov vyhrali len v jednom, aj keď pravda, bola to veľkolepá výhra 4:0 v Považskej Bystrici. Najlepším strelcom mužstva je 6-gólový Lukáš Prokop. Pri rezerve Žiliny je malým prekvapením trochu nižší počet strelených gólov (14), keďže v prípade žilinského "béčka" sme v posledných sezónách boli zvyknutí na vysokú gólovú produktivitu, to sa však môže rýchlo zmeniť.