Rozhodlo až predĺženie. St. Étienne oslavuje postup, do Ligue 1 sa vracia po dvoch rokoch

Baráž o účasť v Ligue 1 - odveta

/prvý zápas 1:2, AS St. Étienne postúpil do Ligue 1/

Rozhodol o tom odvetný zápas baráže o účasť v najvyššej súťaži, v ktorom druholigista síce prehral na ihrisku Metz v riadnom hracom čase 1:2, no v predĺžení zaznamenal víťazný presný zásah v 117. minúte senegalský útočník Ibrahima Wadji.

METZ. Futbalisti AS St. Étienne sa po dvoch rokoch vrátia do francúzskej Ligue 1.

Metz hrali od šiestej minúty bez vylúčeného Pepeho Dialla. Napriek tomu si vypracovali dvojgólový náskok, ktorý by im zabezpečil zotrvanie medzi elitou, keďže v úvodnom zápase prehrali 1:2.

Ešte do polčasu však inkasovali a v predĺžení nedokázali doviesť stretnutie aspoň do rozstrelu. St. Étienne sa vrátilo do Ligue 1 po dvoch ročníkoch v druhej najvyššej súťaži.