Ťahal pneumatiky. Mladý Žilinčan skočil do Bundesligy a outsider ohromil svet

Keď v roku 2009 oslavoval s Wolfsburgom, bola to svetová senzácia v štýle anglického Leicestru z roku 2016. Bol to príbeh ako z rozprávky. Wolfsburg bol pritom v polovici súťaže až na deviatom mieste, ale potom zázračne vyletel.

Chcel nás izolovať od vonkajšieho tlaku a extrémnemu záujmu médií i fanúšikov. Všetko mal dopredu premyslené a každá jeho stratégia v tejto výnimočnej sezóne slávila úspech. Rozprávanie a zážitky o trénerovi Magathovi by boli však na celú knihu.

Ťažké tréningy boli jedným z pilierov nášho úspechu. Po kondičnej stránke sme boli pripravený tak, že sme mohli odbehať dva zápasy za sebou. Navyše to mužstvo zocelilo aj po mentálnej stránke. Keď sme mali posledné tri rozhodujúce zápasy do konca sezóny, tak nás tréner Magath zobral na sústredenie blízko Wolfsburgu, kde sme boli úplne sami.

Ako naňho spomínate?

Bol vždy otvorený a povedal hráčovi priamo do očí, čo si myslí, či už to bolo v zlom alebo v dobrom. Naučilo ma to v mnohých situáciách siahnuť na dno svojich síl. Absolvovali sme dlhé sústredenia s trojfázovými tréningami denne, nekonečné kondičné behy s medicimbalmi či silové tréningy.

Pamätám si, že raz jeden spoluhráč zaspal od únavy pri stole na spoločnej večeri, ďalší zvracal na ihrisku počas tréningu alebo na pláži pri absolvovaní tréningu na piesku s pneumatikami, ktoré sme ťahali za sebou.

Mladí hráči museli byť v týždni o siedmej ráno v telocvični, kde sme sa šplhali po lanách, cvičili na bradlách a potom nás čakal dvojfázový tréning s mužstvom. Ak videl, že niekto nejde v tréningu naplno, jeho asistenti si zapísali meno a dotyčný hráč absolvoval po tréningu ešte extra dávku.

S Wolfsburgom takmer nikto nerátal a nakoniec bol z toho senzačný titul. Ako si to vysvetľujete?