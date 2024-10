Potrápili sme ich a určite to vie aj tréner Weiss, hodnotil sviatok na Spiši Lačný

Napokon sa im to úplne nesplnilo. Tréner Vladimír Weiss nechal doma všetkých hráčov, ktorí štyri dni predtým vybehli na trávnik v základnej zostave v zápase Ligy majstrov v španielskej Girone, priestor v základe dostali ôsmi gironskí náhradníci doplnení o hráčov B-tímu a Juraja Kucku, ktorí sa do zápasovej záťaže vrátil po šesťtýždňovej prestávke a operácii menisku.

A tak keď v aktuálnom ročníku Slovnaft Cupu prisúdil žreb treťoligistovi opäť Slovan, urobili jeho funkcionári všetko pre to, aby sa podobná sláva zopakovala.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Keď pred 52 rokmi prišiel naposledy do Spišskej Novej Vsi Slovan Bratislava na semifinále pohára, prišlo sa na to pozrieť 7000 divákov.

Organizátori, ktorí sa o to starali, odkedy sa zápas prekladal, pripravili nádherné prostredie,“ pochválil vedenie klubu svetobežník Miloš Lačný, ktorý sa na rodný Spiš vrátil po vyše dvadsiatich rokoch pred touto sezónou a gólovo ťahá treťoligovú Spišskú Novú Ves v boji o špicu tabuľky skupiny východ.

„Niečo neuveriteľné a krásne pre celú Spišskú Novú Ves. Strašne sa mi to páči. Všetci sme si to užívali.

Dobre im kontrovala aj skupina skalných Slovana. Všetkým bol odmenou zápas, ktorý bol prekvapujúco dramatický až takmer do úplného konca.

Futbalový sviatok to napokon napriek tomu bol. Na tribúny si našlo cestu takmer 2 200 divákov, malými futbalistami zaplnená špeciálna detská tribúna neúnavne celý zápas povzbudzovala.

Cieľ splnený

Keď už v 6. minúte poslal hostí do vedenia Elvis Isaac po prvom prieniku belasých do pevného obranného bloku domácich, vyzeralo to na jednoznačnú záležitosť.

Ale ktovie, ako by to dopadlo, keby brankár Slovana Martin Trnovský po hodine hry nevyškrabal spod brvna hlavičku domáceho Kamila Zekuciu a keby strelu Artura Gajdoša dve minúty pred koncom nešťastne netečoval Juraj Kamenický na druhú gólovú poistku majstra, ktorý tak na Spiši dosiahol povinné víťazstvo 2:0.

„Cieľ sme splnili. Nemali to jednoduché tak, ako sme rozprávali celý týždeň. Otáčali nás z jednej strany na druhú a bez lopty sa ťažko hrá.

Všetci uznávame ich kvalitu. Ale potrápili sme ich a sme za to veľmi radi. A určite to vie aj tréner Weiss,“ so širokým úsmevom hodnotil zápas Lačný.