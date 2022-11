Trnava rozhodla v posledných sekundách, tréner Skalice dostal žltú kartu

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Snažil som sa zostavu vyskladať z najskúsenejších a najkvalitnejších hráčov. Systémovo sme hrali ale úplne inak, ako sme zvyknutí a na ihrisku bolo vidieť, že je to čistá improvizácia a nestačí ani kvalita hráčov, ak nemajú návyky v systéme. V prvom polčase sme ešte napokon dostali gól z diaľky. Celkovo bol prvý polčas z našej strany slabý. Po zmene strán sme prešli do nášho systému, dali sme do stredu krídelníka Azeveda a vyzeralo to lepšie.

Dnes nakoniec rozhodlo srdiečko, chcenie, chalani išli na dno síl, verili sme do poslednej minúty, že to otočíme, napokon to vyšlo v poslednej sekunde. Veľmi sa tešíme, myslím si, že je to prvýkrát, že sme takto zlomili zápas, ktorý sme otáčali. Pre nás sú to dôležité body a možno konečne to zlomíme doma. Minulú sezónu sa nám doma darilo, nestrácali sme body, teraz máme veľa remíz a prehru."

Juraj Jarábek, tréner Skalice: "Chalanom v podstate nemám čo vytknúť, odohrali výborný zápas. Viedli sme, škoda v druhom polčase, padol gól po peknej strele, mohli sme proti Osenimu vystúpiť. To by sa nemalo stať. Obe mužstvá chceli vyhrať, mali sme viac šancí ako Trnava, škoda toho.

Nadstavovať sa malo štyri minúty, bola cez čas šiesta minúta a tridsiata sekunda. Mali by sme si to ale uhrať na súperovej polovici. Ľahko sme Trnavu poslali na vlastnú polovicu, rozhodujúca akcia im pekne vyšla. Škoda. Ideme ďalej, chalanov chválim za výkon. Myslím si, že prehra je nezaslúžená, ale to občas futbal prináša."