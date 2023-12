Trnava sa dlho trápila v koncovke, gólov sa po dobrom výkone dočkala v druhom počase

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "So Skalicou máme vždy ťažké zápasy, sú dobre organizovaní, nedarí sa nám s nimi streliť rýchly gól, ktorý by otvoril hru a tak to bolo aj dnes. Potrebovali sme byť trpezliví. Som spokojný, že chalani aj po štvrtkovom zápase vysoko napádali, boli sme dobre pohybliví a kombinácie vyzerali solídne, len sme to v prvom polčase vo finálnej fáze nevedeli doklepnúť. To sa nám podarilo v druhom polčase. Pomohol nám prvý gól, škoda, že sme nepridali druhý skôr, priniesol by ešte väčší pokoj do mužstva. S výsledkom sme spokojní, hru sme mali celý zápas pod kontrolou a zaslúžene sme vyhrali."

Pavol Majerník, tréner Skalice: "Budem veľmi stručný, dnes z našej strany nie je čo hodnotiť, podali sme veľmi zlý výkon, Trnava bola vo všetkých herných činnostiach o triedu lepšia a zaslúžene zvíťazila."