Druhú ligu dostali za odmenu. Nováčika z Myjavy jesenné výkony zaväzujú

Prekvapením jesennej časti druhej futbalovej ligy bol nováčik Spartak Myjava, ktorý zimoval na treťom mieste.

Tréner LUKÁŠ KAPLAN v rozhovore pre Sportnet tvrdí, že výkony z prvej časti sezóny zaväzujú, ale nechcú na hráčov vyvíjať umelý tlak.

Ako hodnotíte zimnú prípravu, v ktorom ste odohrali osem zápasov?

Hrali sme so silnými, slabšími i rovnocennými súpermi, aby sme si vyskúšali rozličné štýly. Sme maximálne spokojní. Čerešničkou na torte bolo sústredenie v Turecku, kde sme sa venovali najmä hernému systému. Bolo to super, sme za to veľmi vďační.