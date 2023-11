Žilina dvakrát viedla nad Spartou, pred odvetou má dobrú pozíciu

UEFA Youth League 2023/2024

PRAHA. Mladí futbalisti MŠK Žilina remizovali v prvom zápase 2. kola majstrovskej vetvy UEFA Youth League so Spartou Praha 2:2.

Na pôde českého tímu dvakrát viedli, ale napokon im presné zásahy Mária Sauera a Františka Kóšu na dôležité víťazstvo nestačili. Remízové skóre zariadil osem minút pred koncom Ondřej Lilling, ktorý premenil penaltu.

"Je to dobrý výsledok do odvety. Musíme sa zodpovedne pripraviť a doma to pretaviť do postupu. Celkovo to bol kvalitný zápas, niekedy chýbal pokoj v zakončení, ktorý nám mohol priniesť aj výhru.