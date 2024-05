V širšom kádri Španielska na EURO sú aj tínedžeri, šancu dostanú dvaja nováčikovia

Do nominácie sa nedostali stredopoliari Marco Asensio s Pablom Sarabiom či útočník Gerad Moreno. Španielsky kouč bude musieť do 7. júna vyradiť trojicu hráčov.

Hlavný tréner Luis de la Fuente zaradil do 29-členného kádra aj debutantov Fermina Lopeza (FC Barcelona) a Ayozeho Pereza z Realu Betis.

MADRID. Do predbežnej nominácie španielskej futbalovej reprezentácie na ME v Nemecku sa dostali aj tínedžeri Lamine Yamal a Pau Cubarsi z FC Barcelona.

"Je to záruka proti akémukoľvek výpadku, ktorý by sa mohol udiať vo finále LM alebo na tréningu a mohol by vyvolať problém," uviedol de la Fuente, ktorého mužstvo pred záverečným turnajom odohrá prípravné stretnutia s Andorrou (5. júna) a Severným Írskom (8. júna).

Španielsko triumfovalo na európskom šampionáte v rokoch 1964, 2008 a 2012. "La Furia Roja" sa stretne v B-skupine s Talianskom, Chorvátskom a Albánskom.