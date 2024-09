Šéf lídra krajskej súťaže: Čo by robili bez troch Brazílčanov?

Nakoniec finišoval na solídnom siedmom mieste, no keď mu toto leto odišiel - po štyroch rokoch - kanonier Marek Tóth, ktorý bol predvlani aj najlepším strelcom celej súťaže, v regióne Tekova sa s veľkým otáznikom čakalo, ako zvládnu sokoli novú sezónu.

„V čase zápasu sa nikde na okolí nehralo, prišlo veľa divákov, lenže prvý polčas bol na malom ihrisku viac o bojovnosti a aj tvrdších súbojoch.

My sme sa nevyhli chybe hneď v druhej minúte, po ktorej nasledoval gól, no v druhom polčase sme zlepšili hru, viac sa hralo na polovici domácich, ktorí to však nakoniec ukopali.

Zápasu by určite viac svedčala remíza. Musím však povedať i to, že aj Podlužany sa oproti minulej sezóne výrazne zlepšili,“ vrátil sa k nedávnemu šlágru kola prezident ŠK Sokol Starý Tekov Ján Setei.