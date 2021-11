Žilina sa vytrápila s treťoligistom. Sporný pokutový kop, vravel tréner Dolného Kubína

„Vedeli sme o futbalovej kvalite súpera, že dokáže preniesť hru z jednej strany na druhú. Nestretli sme sa s takýmto tempom, no chceli sme vstúpiť aktívne, čo sa nám podarilo. Po zahodených šanciach sme sa dokonca dostali do dvojgólového vedenia,“ dodal.

Hráčom ďakujem za prístup, že to oddreli až do konca. A že sa športovo popasovali o víťazstvo, ktoré si zaslúžili,“ hodnotil tréner MŠK Žilina Peter Černák.

„Postup si vážime, lebo opäť sme mali zlý vstup do zápasu. Chalani však dobre zareagovali a do polčasu sme vyrovnali, čo bolo veľmi dôležité. V druhom polčase sme mali územnú prevahu, ale gól sme dali až v závere.

„Podali oduševnený a kvalitný výkon. Dali nám dva góly a ukázali svoju kvalitu. My sme však robili, čo nám fungovalo. Priznávam, v druhom polčase bolo v šestnástke súpera menej vzruchu, ale podarilo sa nám streliť víťazný gól, za čo sme šťastní,“ dodal.

MFK Dolný Kubín zanechal v jesennej časti sezóny 2021/22 silnú stopu. Okrem toho, že v pohári vyradil fortunaligový Liptovský Mikuláš, v tretej lige Stred bude ako nováčik zimovať na prvom mieste tabuľky.

„Dnes to bol veľký sviatok. Škoda, že sme to nedotiahli aspoň do pokutových kopov, bola by to zaslúžená odmena pre hráčov a fanúšikov. A zrejme aj spravodlivé rozuzlenie.

Zaplať však pán Boh, že sme takýto zápas mohli odohrať pred našimi fantastickými divákmi. Bola to čerešnička na torte,“ uzavrel Bača.

Z postupu do ďalšieho kola sa teší aj FK Senica, ktorá vyhrala v štvrtoligovej Bešeňovej 5:1.

Slovnaft Cup - 4. kolo:

Dolný Kubín - Žilina 2:3 (2:2)



Góly: 21. Gálik, 25. Bobček - 38., 46. Paur, 84. Bichakhchyan

Zostavy a podrobné štatistiky nájdete na tomto odkaze >>>

Bešeňova - Senica 1:5 (0:1)

Góly: 58. Almasky - 36. Sukisa, 48. Jurdík, 51. Šumbera, 75., 83. Řepa

Zostavy a podrobné štatistiky nájdete na tomto odkaze >>>