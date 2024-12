Klub z Niké ligy je na predaj za zopár tisíc eur. Primátor o tom informuje na nástenke

BRATISLAVA. „Mesto Michalovce predáva svoj futbalový klub MFK Zemplín Michalovce, a.s., ktorého je v súčasnosti jediným akcionárom, za 13 281 eur.”

Ak by ste vstúpili do budovy Mestského úradu v Michalovciach, na nástenke by ste našli takúto nenápadnú, ale zaujímavú informáciu.

Klub z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ide do predaja takpovediac za “drobné”.

Návrh na uznesenie o predaji už desiaty deň visí na nástenke a na elektronickej Úradnej tabuli mesta Michalovce, informuje Martin Kaplan z občianskeho združenia Nové Michalovce.