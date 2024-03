Slovenských sokolíkov čaká európska špička. Očakávam posun, tvrdí Kentoš

Na "sokolíkov" čaká v tomto asociačnom termíne cesta na juh Európy – vo štvrtok si najprv zmerajú sily so silnými Španielmi (19.00 h v Jereze), štyri dni nato zas súboj na pôde Malty (19.00 h v Paole).

ŠAMORÍN. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v nedeľu na obed zišla na zraze pred prvými dvoma zápasmi v kalendárnom roku 2024.

Španielsko a Malta sú si navzájom súpermi v rovnakej kvalifikačnej skupine o postup na budúcoročné ME do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia na Slovensku.

„Zatiaľ sme nemuseli robiť žiadnu zmenu. Verím tomu, že hráči, ktorí nastúpia na svoje zápasy ešte aj dnes, budú zdraví a do pondelkového tréningu už budeme v kompletnom zložení,“ prezradil v rozhovore pre web SFZ.

Je to európska špička v tejto vekovej kategórii. Zápas na Malte bude takisto kvalitný. Malta má svoju kvalitu a na oba zápasy sa svedomito pripravíme,“ priblížil Jaroslav Kentoš svoje očakávania pred marcovým dvojzápasom.

Neprichádza tak do úplne neznámeho prostredia. „S pár chalanmi sme boli na majstrovstvách sveta do 20 rokov.

„V prvom rade je to pre mňa obrovská česť reprezentovať vlastnú krajinu. Veľmi si vážim túto pozvánku a verím, že sa mi podarí naplniť trénerove očakávania,“ prezradil na zraze.

„Vnímame, že tí hráči, ktorí sme tu už z predošlej kvalifikácie, by sme mali tím potiahnuť svojimi skúsenosťami. Tým môžeme aj pomôcť novým chalanom v kádri,“ nevyhýba sa zodpovednosti brankár MŠK Žilina.

Na svojom konte má k dnešnému dňu už tucet štartov za dvadsaťjednotku, pričom jej súčasťou bol už počas kvalifikácie na uplynulý európsky šampionát do 21 rokov

Koncom marca 2022 stál v bráne v zápase proti Španielom, v ktorom reprezentanti v Žiline nakoniec prehrali 2:3.

„Ten zápas so Španielmi mi dal veľa, rovnako ako aj ostatným chalanom. Španieli sú známi tým, že sa snažia držať loptu a vyznačujú sa hrou na jeden-dva dotyky s následným prechodom do útoku. Bude to určite zaujímavý zápas," dodal pre futbalsfz.sk.