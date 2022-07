Trebišov opäť aj s legionármi z Nigérie. V mužstve nastali počas leta výrazné zmeny

Žlto - modrí na úvod cestujú do Dubnice, proti ktorej sa im v uplynulej sezóne darilo, v domácom stretnutí s ňou remizovali 1:1 a na jej ihrisku ju zdolali 1:0.

“V podobe trénera Geriho sme získali trénera s veľkou charizmou, inteligenciou, ale hlavne odbornosťou. Je to veľký profík, čo v klube cítime každý jeden deň. Veríme, že to bude práve on, kto dá našim hráčom iné futbalové myslenie a ukáže im, kam sa môžu svojou poctivou prácou dostať. Na pozícii trénera je vidieť obrovský rozdiel oproti uplynulej sezóne,” vraví smerom k trénerovi Gerimu športový riaditeľ klubu Martin Čižmár.