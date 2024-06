Slováci sú v podobnej situácii ako naposledy. Nechceme kalkulovať, vraví Kucka

Slováci zdolali na úvod ME 2020 Poľsko (2:1), nestačili na Švédov (0:1) a v záverečnom stretnutí podľahli Španielsku 0:5 a neprebojovali sa do vyraďovacej fázy, keď v tabuľke tretích tímov obsadili šieste miesto.

MAINZ. Slovenskí futbalisti sú po dvoch zápasoch na ME v Nemecku v podobnej situácii, ako na predošlom kontinentálnom šampionáte.

"Bolo nám to nejako pripomenuté, ale nechcem na to myslieť. Toto je iný turnaj, iné mužstvo a iný tréner," povedal jasne Kucka.

"Sokoli" už majú tentokrát za sebou zápas proti favoritovi skupiny Belgicku, ktoré senzačne zdolali 1:0. V rovnakom pomere viedli aj v piatok nad Ukrajinou, neustáli však tlak súpera, ktorý si víťazstvom 2:1 udržal reálnu šancu na postup.

"Času na zhodnotenie zápasu bolo v autobuse dosť, bola to dlhá cesta. Po zápase to nikdy nie je príjemné rozoberať. Dnes budeme mať rozbor, tak budeme na videu lepšie vidieť, ako to bolo," priblížil Kucka.