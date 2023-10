Reprezentanti sa do slovenskej ligy vrátili ako hviezdy, ihneď ohurujú číslami

Michalovce i Zlaté Moravce zaznamenali dvojciferný počet príchodov i odchodov, tvorbu nového tímu navyše vložili do rúk nového trénera. Začali akoby odznovu.

BRATISLAVA. Letné prestupové obdobie bolo na Slovensku mimoriadne. Viaceré kluby menili svoje kádre do novej sezóny radikálnym spôsobom.

Zo zahraničných pôsobísk sa do Niké ligy počas leta vrátilo päť futbalistov, ktorí sú v tíme slovenskej reprezentácie alebo s ňou boli predtým úzko spojení.

David Strelec

Návrat mladého futbalistu mnohí prezentovali ako neúspech, zlyhanie. Tréner Vladimír Weiss už jeho odchod vnímal ako priskorý a slovne ho nešetrí ani po návrate.

Strelec odišiel do Serie A v čase, keď nemal stabilné miesto ani v zostave Slovana. Nenašiel ho ani za dva roky v Spezii.

„Chcel odísť do zahraničia, tak išiel. Nevyšlo mu to síce tak, ako si asi predstavoval, ale aj to je životná skúsenosť,“ poznamenal k hráčovi Weiss.

Vyzdvihoval jeho sebavedomie, no upozorňoval na problémy s disciplinovanosťou. „Život je preňho gombička,“ opisoval svojho staronového zverenca.