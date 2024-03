Nič lepšie sa nemohlo stať, tvrdí líder. Nielen Slovákov pozdvihol zahraničný tréner

Christoph Baumgartner ich v 34 zápasoch nastrieľal jedenásť a výrazne sa podieľal na tom, že si Rakúsko tretíkrát za sebou zahrá na finálovom turnaji ME.

"Lídrom sa nestanete za noc. Je to proces, ktorý sa deje predovšetkým vďaka vašim výkonom. Snažím sa byť taký, aký som. Vytvárať niečo umelo nie je autentické a ani to nefunguje," vraví Baumgartner pre Sky Sport Austria.

Dnes je Slovensko v rebríčku FIFA na 48. mieste, teda o 23 priečok nižšie ako Rakúsko. To sa v kvalifikácii o postup na EURO prezentovalo vo výbornom svetle a nechýbalo veľa, aby svoju skupinu ovládlo.

"Jeho príchod je to najlepšie, čo sa mohlo rakúskemu futbalu stať. A nehovorím to preto, že sa mu chcem podlizovať. Prináša obrovské množstvo odborných znalostí a investuje do svojej práce veľa času a energie.

To je pre nás dôležité, pretože sme národ, ktorý rýchlo zaspí na vavrínoch. On je však človek, ktorý to rozhodne nedopustí a každý deň nás posúva dopredu," povedal Baumgartner v relácii Talk und Tore.