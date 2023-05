Slováci nabrali smer Argentína, hráči aj vedenie veria v úspech

Z Frankfurtu večer o 21.40 odlieta do Buenos Aires, kde pristane v pondelok o 11.25 SELČ.

O 14.00 h sa výprava vydala na cestu. Z Bratislavy sa presunula na letisko do Viedne, odkiaľ letí do Frankfurtu.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov nabrala v nedeľu popoludní smer Argentína, kde sa predstaví na MS hráčov tejto vekovej kategórie (20. mája – 11. júna).

"Sokolíci" sa v metropole Argentíny presunú na ďalšie letisko a vnútroštátnym letom priletia do San Juanu. V hoteli Alkazar sa ubytujú približne o 18.30 SELČ. "Počítali sme, že by sme sa mohli vmestiť do 30 hodín cestovania," ozrejmil tréner Albert Rusnák.