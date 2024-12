Žilina vyťahuje talenty z Afriky, ktoré môžu stáť milióny. V mladom Slovákovi vidia lídra

Ide o desiatky miliónov eur. Žilina ponúka na slovenské pomery lákavé artikle pre európsky trh. No dnes sa nachádza v špecifickej situácii.

BRATISLAVA. Je krátko po konci jesennej časti Niké ligy a blíži sa zimné prestupové obdobie. Čoskoro začnú slovenským klubom prichádzať do schránok lákavé ponuky.

„Práve naopak. Z chalanov mám pocit, že nemajú potrebu odísť. Uvedomujú si, že sa Žiline darí,” dodal tréner. „Vidina šampionátu do 21 rokov je pre nich motivácia zostať,” pokračuje Belaník.

Bojuje o čelo tabuľky so Slovanom. „Po debate s vedením nemám pocit, že by sme sa pripravovali na nejaký výpredaj,” vraví kouč tímu Michal Ščasný.

„Keď sme sa s nimi rozprávali, vraveli sme im, že nech skúsia vydržať do leta. Situácia sa ale môže v zime zmeniť,” ozrejmil manažér, ktorý má v tíme niekoľko klenotov.

V novembri 2022 odohral Kaprálik životný zápas. V najvyššej slovenskej súťaži zostrelil Slovan štyrmi gólmi. „Bol to doteraz najlepší zápas mojej kariéry,” tvrdil samotný futbalista.

Tréner Vladimír Weiss ho chcel vziať rovno so sebou do hlavného mesta. „Chceli ma v Slovane, je to pravda,” priznal Kaprálik.

Žilinský klenot v minulom ročníku po prvýkrát okúsil zahraničie. Zahral si v poľskej Ekstraklase za Górnik Zabrze. So siedmimi gólmi a dvoma asistenciami bol jednou z opôr tímu.