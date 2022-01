Žilina bude naberať formu v SAE, zahrá si aj proti ruskému majstrovi

Zimná príprava "šošonov" bude prebiehať už v klasickom režime, po roku zavítajú opäť do Spojených arabských emirátov. Pre kormidelníka MŠK to bude premiérové sústredenie v pozícii hlavného trénera:

Bude to veľa o komunikácii, vysvetľovaní a stmelení kolektívu. Navyše, čakajú nás kvalitní zahraniční súperi. Určite to splní účel. Aj kvôli dvojzápasom berieme širší káder, každý z hráčov dostane postačujúci priestor, nikto sa nebude môcť sťažovať na to, že nemal šancu ukázať sa. Bude to len na nich, ako sa jej chopia a ako presvedčia trénerov o svojom ďalšom zotrvaní v A-tíme.

Jednoznačne budeme chcieť byť nároční na hráčov. Trend v zahraničí diktuje to, ako treba pracovať a pripraviť hráčov. Budeme sa tomu chcieť priblížiť.

Bude to náročné, ale chalani sú na seba sami prísni a chcú na sebe pracovať. Verím, že individuálne plány ich správne naštartovali a prišli dobre nastavení a ochotní drieť a zlepšovať sa."