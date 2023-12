Klub z dediny trápi Slovan a objavil svetovú triedu: Bol to plán, ktorý vyšiel dokonale

Patríte medzi kluby s najnižším rozpočtom v lige. Ako je možné, že sa už druhý rok za sebou dokážete merať s najlepšími?

Je to jednoznačne o ľuďoch. Kľúčové pozície máme obsadené kvalitnými personami. Aj preto dokážeme dorovnávať iné deficity. U nás pracuje veľa šikovných ľudí, trebárs tréneri. Dokážeme si sami vychovať, alebo aj priviesť kvalitných hráčov, čo nie je vôbec jednoduché.

Môžete byť konkrétnejší?

Nebojíme sa spraviť ani zmeny. Aj minulá sezóna sa vyvíjala celkom fajn. V jej polovici sme mali namierená do prvej šestky, ale tiež sme urobili ťažké rozhodnutia. Odišli aj niektorí hráči, ktorí pre klub veľa urobili. Veľa ľudí to spochybňovalo, neverili, že ich dokážeme nahradiť. Nám sa to však podarilo. Je to o ľuďoch a ťažkých rozhodnutiach. Hráči potrebujú mať v prvom rade kvalitu a následne potrebujú dobrý servis. To sú práve tí tréneri, maséri, fyzioterapeuti. Nechcem na nikoho zabudnúť.