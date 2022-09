Na zraz prišiel zranený, Dúbravka zápasy v Lige národov vynechá

BRATISLAVA. V kádri slovenskej futbalovej reprezentácie v deň domáceho stretnutia proti výberu Azerbajdžanu v 3. skupine C-divízie Ligy národov prišlo k zmene na brankárskom poste.

Ako informuje Slovenský futbalový zväz (SFZ), zraneného Martina Dúbravku v tíme nahradil František Plach. Skúsený Dúbravka opúšťa tím a vracia sa do Anglicka do klubu Manchester United, v ktorom aktuálne hosťuje.



"Martin prišiel zranený po zrážke so spoluhráčom na tréningu, stalo sa to šesť dní pred zrazom. Obdržali sme aj materiál, kompletnú magnetickú rezonanciu.