Letná posila spôsobila eufóriu, Trnave vyhrala zápas roka. A prišiel koniec

Vlani podpísalo dvanásť vtedajších fortunaligistov vyše 40 hráčov do základných zostáv, ďalší prišli do konkurencie.

BRATISLAVA. Letné prestupové obdobie je v plnom prúde, slovenské prvoligové mužstvá tradične podpisujú celý rad mien, aby do novej sezóny vstúpili čo možno silnejšie.

Abdulrahman Taiwo sa v Trnave dlhšie rozbiehal, no na jar našiel nevídanú formu, keď strelil až trinásť gólov v súťažných zápasoch.

Gruzínec Giorgi Čakvetadze prichádzal s nálepkou veľkého talentu. Ten aj ukázal, no chýbali mu góly, keď za celý ročník strelil jediný.

Zvyšná dvojica sa so slovenskou súťažou definitívne rozlúčila už po jeseni.

Ázijská superstar Egy Maulana Vikri pozdvihla v Zlatých Moravciach opäť iba čísla sledovateľov na sociálnych sieťach. Po polroku sa indonézsky Messi vrátil do rodnej krajiny.

„Po technickej stránke to bol výborný hráč, ale skôr futsalový typ. V našej lige a obzvlášť v Zlatých Moravciach potrebujete súbojovosť a dravosť, no to ho nezdobilo. Ale dodnes si píšeme, fandíme si navzájom,“ povedal pre Sportnet generálny manažér FC ViOn Marek Ondrejka.