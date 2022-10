Nemá vytipovaných súperov. Piaty kôš nie je tragédia, tvrdí Kováčik

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia figuruje pred nedeľným žrebom kvalifikácie EURO 2024 vo Frankfurte až v piatom výkonnostnom koši. Podľa prezidenta SFZ Jána Kováčika z toho netreba robiť tragédiu.

"Realita, beriem to ako fakt. Žiadna tragédia, žiadna radosť. Dostali sme sa do piateho koša výsledkami sami, musíme z neho vyjsť opäť len sami a opäť len výsledkami. Pre mňa to nie je nová situácia, už som v podobnej bol," povedal.

"Nie sme s tým, samozrejme, spokojní, je to nepríjemné, nikoho z nás to neteší. Ale zopakujem, že len sami sa z toho vieme dostať. Zasa len výsledkami," doplnil v rozhovore pre oficiálnu zväzovú stránku futbalsfz.sk.