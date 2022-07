Vyhliadol si ho Gašparík. Paur sa dohodol na prestupe s Trnavou

BRATISLAVA. Krátko pred svojimi 30. narodeninami (4. júl, pozn.) spečatil slovenský futbalista Jakub Paur prestup do FC Spartak Trnava.

"Mal o mňa záujem tréner Gašparík a som za to veľmi rád. Bude to pre mňa nová výzva. V pondelok oslávim tridsiatku a bude to zároveň aj môj prvý tréning s mužstvom, rovno teda aj niečo prinesiem do kabíny.

Po tých troch rokoch v Žiline bude pre mňa pôsobenie v Trnave pozitívna zmena. Opadne zo mňa zodpovednosť, ktorú so mal v Žiline a viac mi to rozviaže nohy na ihrisku,“ povedal po podpise dvojročnej zmluvy.