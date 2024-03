Polčas ukázal, ako Slováci nemôžu na EURO hrať. Také negatívne čísla ešte nemali

Priznal, že by prijal konfrontácie aj s mužstvami, ktoré sú ešte na vyššej úrovni, no tie nechceli proti slovenskému tímu nastúpiť. "Asi ešte nepoznajú našu hodnotu," doplnil Calzona.

Viem akceptovať aj prehru, no dôležité je, aby sme sa zlepšovali. Preto sme sa rozhodli hrať so súpermi, ktorí sú v rebríčku FIFA pred nami," povedal Calzona po zápase proti Nórsku.

Nezvládnutý pressing otváral dvere

Prípravné zápasy sú často o skúšaní nových hráčov, ktorí sa postupne môžu zapracovať do reprezentácie. Necelé tri mesiace pred ME nie sú na to ideálny termín, no taliansky kouč nemal na výber.

Pre zranenia či iné okolnosti mu chýbalo toľko hráčov, že by z nich mohol vyskladať takmer celú jedenástku. Bolo badať, že to v hre Slovenska škrípe.